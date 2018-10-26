Ключевая ставка ЦБ и сахар. Итоги пятницы

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Также ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 5-5,5% по итогам 2019 года. Федеральная антимонопольная служба изучит ситуацию с ценами на сахар.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. С предыдущего заседания ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но инфляционные риски остаются на повышенном уровне.

ЦБ ожидает годовую инфляцию на уровне 5-5,5% по итогам 2019 года. Регулятор сообщил также, что прирост потребительских цен в сентябре составил 3,4%.

Федеральная антимонопольная служба изучит ситуацию с ценами на сахар. Антимонопольный орган обещает разобраться в ситуации в течение 10 дней.

От «Промсвязьбанка» потребовали вернуть 430 млн рублей Urban Group. Конкурсный управляющий банка полагает, что банк нанес ущерб должнику, так как списал средства за три дня до заседания арбитражного суда в безакцептном порядке в счет досрочного погашения кредитов.

Цены на автомобильное топливо в 2019 году будут расти в пределах инфляции, то есть не более 4-5%. Ведомство в целом ждет улучшения ситуации на внутреннем рынке топлива.