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26.10.18 / 11:34 Новости / Россия и мир / Экономика

«Обувь России» проведет обратный выкуп акций

IPO компания провела ровно год назад

«Обувь России» проведет обратный выкуп акций на сумму до 900 млн рублей. Об этом в компании сообщили в четверг.

Совет директоров одобрил  программу обратного выкупа на заседании 25 октября. Программу осуществят с 26 октября текущего года до 31 декабря 2019 года. Компания будет приобретать акции по цене не выше цены размещения во время проведения IPO (140 рублей за бумагу). При этом у инвесторов на территории США акции покупать не будут.

Напомним, IPO «Обувь России» провела ровно год назад. Компания разместила 42,3 млн акций и привлекла средства на сумму 5,9 млрд рублей. Главе компании Антону Титову принадлежит 43,95% акций. Добавим, ГК «Обувь России», основанная в 2002 году, является одним из двух крупнейших операторов российского обувного рынка.

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