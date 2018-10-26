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26.10.18 / 20:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин: Рост ВВП России в 2018 году может быть ниже прогноза

Теперь в ведомстве согласились с прогнозом Центробанка

Коллаж АБН

Рост валового внутреннего продукта России в 2018 году может оказаться ниже прогноза в 1,8%. Об этом в пятницу заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как сказал Орешкин в интервью «России 24», рост ВВП может оказаться в интервале от 1,5% до 2%. При этом Орешкин отметил, что России требуется серьезное ускорение темпов экономического роста, чтобы исполнить национальную цель развития, установленную указом президента.

Чтобы решить эту проблему, правительство планирует обеспечить более позитивную динамику занятости населения. Кроме того, будут принимать меры по усилению инвестиционной активности.

Напомним, официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на год составляет 1,8%. ЦБ прогнозирует рост от 1,5% до 2%, таким образом, МЭР согласился с прогнозом ЦБ. Ранее Минэкономразвития согласился с прогнозом Центробанка по оценке инфляции в I квартале 2019 года.

В январе-сентябре 2018 года ВВП России вырос на 1,6%. В III квартале рост ВВП замедлился до 1,3%с 1,9% во II квартале. В I квартале рост также составил 1,3%.

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