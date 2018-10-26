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26.10.18 / 19:51 Новости / Петербург и Ленобласть

Первый регулярный рейс из Петербурга в Иматру отменили

Потому что не продали билеты

Первый регулярный рейс из Петербурга в финский город Иматра отменили. Рейс должен был состояться в пятницу, однако пассажиры рейса рассказали, что автобус не ушел.

Как пишет «Фонтанка», рейс отменил перевозчик. Причиной стало то, что билеты на него не были проданы. Неизвестно, отправится ли рейс, запланированный на воскресенье. В компании-перевозчике «Северная Пальмира» пообещали дать комментарий в понедельник.

ООО «Северная Пальмира» собирается запустить регулярные рейсы в приграничный город Иматра дважды в неделю. ГУП «Пассажиравтотранс» сообщил об этом в пятницу. Планируется, что автобусы будут отправляться с автовокзала на Обводном канале. Время отправления – 7:00 в пятницу и воскресенье. Маршрут будет проходить через Выборг и Лаппенранту. Время в пути до Иматры – семь часов.

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