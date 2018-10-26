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26.10.18 / 17:22 Новости / Россия и мир

Спецпредставитель президента РФ: Масштабная роботизация начнется в России после 2022 года

По его словам, в мире она также не началась

Масштабная роботизация начнется в России после 2022 года, поскольку пока еще существует ряд проблем, которые мешают тому, чтобы поставить процесс создания роботов на конвейер. Такое мнение в пятницу высказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, в мировом масштабе роботизация также еще не началась, за исключением отдельных узких сегментов, цитирует «Интерфакс». Песков пояснил, что в настоящее время на рынок в большей степени влияет алгоритмизация. «То есть это боты, но не роботы», — отметил он.

Добавим, летом сообщалось, что «ВЭБ инновации» («дочка» «Внешэкономбанка») вложит порядка 450 млн рублей в пермских роботов Promobot. Речь идет о роботах-ассистентах, которых можно использовать в качестве консультантов, промоуторов, экскурсоводов и т.д. Предполагается, что средства направят на развитие стартапа.

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