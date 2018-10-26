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26.10.18 / 18:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Роспотребнадзор по Петербургу нашел нарушения во всех проверенных им кафе с шавермой

В частности, заведения не соблюдали условия хранения продукции и не контролировали ее качество

Фото АБН

С начала 2018 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Петербургу проверили 35 заведений, продающих шаверму, — у всех обнаружены многочисленные нарушения. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

В частности, у кафе нет систем водоснабжения, канализации и вентиляции в производственных помещениях. Помимо этого, предприятия общепита не соблюдают условия хранения продукции, не контролируют ее качество и безопасность, а также нарушают правила сбора пищевых отходов. В свою очередь персонал не соблюдает правила личной гигиены, не проходит вовремя медосмотр и вакцинацию, добавили в управлении.

В результате, Роспотребнадзор потребовал приостановить деятельность 27 предприятий из-за грубых нарушений: 14 из них суд согласился временно закрыть, еще восемь точек получили штрафы. Материалы против одного предприятия были направлены в следственные органы для возбуждения дела по ст.238 УК РФ; против еще двух – в судебные органы.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Ленобласти временно закрыло рестораны «Суши WOK». Причиной стали грубые нарушения санитарного законодательства. До этого несколько десятков торговых точек сети закрыли в Москве.

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