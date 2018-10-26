Старейшей петербуржской художественной школе присвоили имя Георгия Антонова Школа является старейшим российским учреждением, предоставляющим дополнительное художественное образование

Правительство Петербурга присвоило Санкт-Петербургской городской художественной школе на проспекте Римского-Корсакова, 18 имя заслуженного работника РСФСР Георгия Николаевича Антонова. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

В этом году школа празднует свое 100-летие. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов посетил школу и вручил постановление правительства Петербурга о присвоении имени ее директору. Он также поздравил с юбилеем сотрудников и учеников школы.

Георгий Антонов возглавлял школу более 25 лет. «У вашей школы очень хорошие традиции, заложенные Георгием Николаевичем Антоновым. Он был замечательным человеком , талантливым художником и педагогом. Поэтому я поддержал предложение назвать школу его именем», — отметил Александр Беглов.

Также Беглов пообещал, что в юбилейный год будет открыт музей-мастерская Георгия Антонова, в котором художники будут проводить мастер-классы для детей. Он поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову до конца этого года выбрать помещение для музея.

Добавим, Петербургская художественная городская школа была открыта 20 февраля 1918 года. Георгий Антонов возглавлял ее с 1965 года по 1991 год. В 2001 году школа была признана «Лучшим художественным образовательным учреждением Комитета по культуре Санкт-Петербурга». Ученики школы ежегодно принимают участие в городских, региональных и международных выставках.