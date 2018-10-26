Силуанов пообещал крепкий рубль в случае новых санкций Благодаря профицитному бюджету

Министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что курс рубля существенно не изменится даже в случае новых санкций против России. Об этом он заявил в пятницу.

Как он сказал в эфире телеканала «Россия-1», надежность и устойчивость бюджета не даст возможности случиться резким колебаниям курса благодаря профициту бюджета. При этом он признал, что вывод капиталов и санкции влияют на курс валюты.

Ранее Силуанов заявил, что Россия стала меньше зависеть от внешних факторов, в частности, от цен на нефть и воздействия санкций. «Мы научились реагировать на те ограничения, которые введены, мы начали развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство», — сказал министр финансов. Тогда он добавил, что Россия также стала более независимой от внешних импортных технологий.