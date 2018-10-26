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26.10.18 / 16:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Топилин дополнительно прокомментировал свое заявление о росте зарплат

Он отметил, что в своем заявлении опирался на данные Росстата и ничего не выдумывал

Глава Минтруда Максим Топилин прокомментировал свое заявление о «беспрецедентном» росте зарплат в РФ. Он выступил с комментарием в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее слова Топилина о росте зарплат вызвали активное обсуждение. Топилин удивился такой реакции: «Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы», — цитирует Топилина РИА «Новости». Он отметил, что в своем заявлении опирался на данные Росстата.

Напомним, ранее Топилин заявил, что рост среднемесячной заработной платы россиян с января текущего года составила 11% в годовом выражении. Он назвал такой рост «беспрецедентным».

 

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