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26.10.18 / 16:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в здании «Русского банка для внешней торговли» восстановили витраж в 120 кв.м

Работы продлились полгода

Фото КГИОП

В Петербурге в здании «Русского банка для внешней торговли» восстановили витраж в 120 кв.м. Об этом в пятницу сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Реставрационные работы провели две витражные компании Петербурга. Это ООО «Инженерные светопрозрачные конструкции» и ООО «Руф Акс-Групп». Финансировал работы пользователь здания – ООО «Балтийская коммерция».

Витражные компании воссоздали около 60% витража, который ранее был утерян. Также организации отреставрировали сохранившиеся элементы. Все работы продлились полгода. Кроме этого, специалисты отреставрировали декоративные цинковые люнеты, подъемный механизм люстры и другие элементы.

Отметим, здание «Русского банка для внешней торговли» находится в доме №32 на Большой Морской улице. Его построили в 1887-1888 годах. Архитектор – Виктора Шрётера. В настоящий момент здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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