Ленобласть начала выплату компенсаций пострадавшим при взрыве в Гатчине Заявления принимают до 8 ноября

Администрация Гатчинского района Ленинградской области начала выплату компенсаций пострадавшим при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине. Об этом в пятницу сообщили в областном правительстве.

Добавим, администрация района принимает заявления на выплату компенсаций до 8 ноября. В пресс-службе уточнили, что первоочередно средства направят получившим травмы. Суммы выплат рассчитываются индивидуально и составят от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, компенсацию смогут получить горожане, чьи дома и автомобили были задеты осколками от взрыва. По предварительным данным, сумма выплат составит 10-180 тыс. рублей в зависимости от нанесенного ущерба.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел на прошлой неделе. Погибли пять человек. Суд отправил под домашний арест директора предприятия Георгия Михно и главного инженера завода Станислава Черникова. Оба вину признали.