Все новости

26.10.18 / 16:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть начала выплату компенсаций пострадавшим при взрыве в Гатчине

Заявления принимают до 8 ноября

Фото АБН

Администрация Гатчинского района Ленинградской области начала выплату компенсаций пострадавшим при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине. Об этом в пятницу сообщили в областном правительстве.

Добавим, администрация района принимает заявления на выплату компенсаций до 8 ноября. В пресс-службе уточнили, что первоочередно средства направят получившим травмы. Суммы выплат рассчитываются индивидуально и составят от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, компенсацию смогут получить горожане, чьи дома и автомобили были задеты осколками от взрыва. По предварительным данным, сумма выплат составит 10-180 тыс. рублей в зависимости от нанесенного ущерба.

Напомним, взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел на прошлой неделе. Погибли пять человек. Суд отправил под домашний арест директора предприятия Георгия Михно и главного инженера завода Станислава Черникова. Оба вину признали.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.