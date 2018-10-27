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27.10.18 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

AliExpress запустила на орбиту Земли космическую мини-станцию и спутник

Для увеличения продаж в приложении

AliExpress запустила на орбиту Земли космическую мини-станцию Candy Jar и телекоммуникационный спутник Tmall International. Об этом в компании сообщили в субботу.

Организация приурочила запуски к ежегодному Дню холостяка 11 ноября, передает РБК. Также эта дата называется Всемирный день шопинга.

По замыслу AliExpress, в приложении сервиса появится раздел с указанием местоположения мини-станции. Покупатель должен сделать фотографию со станции в момент, когда она будет пролетать над его страной. На фотографии с максимальным приближением можно будет увидеть максимум город, заявил представитель AliExpress Russia Антон Пантелеев. После создания фотографии. Пользовтаель получит уведомление в приложении или электронное письмо со скидкой. Также клиент получит доступ к специальному ассортименту AliExpress, который будет предназначен только для участников акции.

В компании заявили, что цель акции – увеличить число заказов в мобильном приложении. Кроме этого, спутник позволит пользователям платформы Tabao отправить в космос свои голосовые сообщения Они будут транслироваться как на радио, уточнили в компании.

Добавим, количество активных покупателей AliExpress в России составляет 20 млн пользователей. Это те, кто совершает покупку минимум один раз в год. AliExpress входит в Alibaba Group. В ней также находятся Tabao, Tmall и другие компании.

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