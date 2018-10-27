Прокуратура Петербурга потребовала возбудить дело из-за уничтожения пруда И вырубки леса

Природоохранная прокуратура Петербурга потребовала возбудить уголовное дело из-за уничтожения пруда в Петродворцовом районе. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Прокуратура проверила место проведения работ около Санкт-Петербургского шоссе. Вместе с ведомством проверку провели комитет по природопользованию, ГАТИ и администрация Петродворцового района. Прокуратура отметила, что на месте работ у шоссе еще в сентябре был пруд.

По итогам проверки ведомство заявило, что неустановленные лица во время работ по устройству временной подъездной дороги полностью засыпали грунтом пруд. Также они незаконно снесли 85 деревьев. Среди них осины, ольха, березы, черемуха и ива. Прокуратура уточнила, что все работы ведутся без разрешительных документов.

Ведомство направила все материалы в следственные органы. Прокуратура считает, что необходимо возбудить два уголовных дела по статьям о незаконной вырубке леса и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ведомство также намерено установить виновных и потребовать возмещение ущерба.

Напомним, накануне петербургская прокуратура обязала «Водоканал» повысить качество стоков на одном из выпусков. Причина – разлитие белой жидкости на поверхности реки Невы. Прокуратура подавала на компанию иск. Суд поддержал ведомство.