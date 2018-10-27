Грузия объяснила отказ в выдаче разрешения на полеты «Победе»

Грузия объяснила отказ в выдаче разрешения на полеты российской авиакомпании «Победа». Соответствующее заявление в субботу сделало Агентство гражданской авиации Грузии.

Организация сослалась на протокол от 10 июня 2016 года, передает «Интерфакс». Согласно документу, полеты между странами по схеме треугольника могут осуществляться, если в схеме нет Тбилиси и Москвы.

Организация сослалась на протокол от 10 июня 2016 года, передает «Интерфакс». Согласно документу, полеты между странами по схеме треугольника могут осуществляться, если в схеме нет Тбилиси и Москвы.

Агентство напомнила, что «Поюеда» представила «треугольные схемы» с перелетом через Тбилиси. В частности, Петербург-Тбилиси-Пермь-Тбилиси-Петербург, Петербург-Тбилиси-Екатеринбург-Тбилиси-Петербург и другие.

Напомним, накануне «Победа» сообщила об отмене рейсов из Петербурга в Тбилиси. Причина – отказ Грузии в выдаче разрешения на полеты. Авиасообщение России и Грузии было прервано с 2008 года по 2010 год. При этом, до сентября 2014 года авиакомпании совершали только прямые чартерные рейсы.