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27.10.18 / 14:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полицейские Ленобласти изъяли более 100 единиц контрафакта из магазина одежды

На предприниматели завели дело

Полицейские Ленобласти изъяли более 100 единиц контрафакта из магазина одежды. Об этом в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили в субботу.

Сотрудники полиции посетили магазин одежды во Всеволожске по заявлению о незаконном использовании чужих товарных знаков. Там полицейские выявили факт продажи продукции с признаками контрафакции. Товар изъяли из незаконного оборота. На индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Добавим, в августе в Петербурге следователи задержали двух подозреваемых по делу о контрафакте в метрополитене. Речь идет о поставках для нужд ГУП «Петербургский метрополитен» контрафактной продукции. Задержаны АО «МК Дизель-энерго» Алексея Лазарева и начальника материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко. Последнего суд на следующий день постановил взять под стражу.

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