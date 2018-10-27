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27.10.18 / 17:34 Новости / Россия и мир / Экономика

KIA увеличила стоимость автомобиля Sorento Prime

Месяц назад модель уже подорожала

Автопроизводитель KIA увеличил стоимость автомобиля Sorento Prime. Об этом стало известно в субботу.

Согласно данным сайта «Цена авто», стоимость марки машины выросла на 35 тыс. рублей. Цена самой доступной комплектации составила более 1,9 млн рублей. Максимальная комплектация – более 2,8 млн рублей.

Напомним, в конце сентября KIA уже поднимала цену на Sorento Prime. Тогда размер подорожания составил 30 тыс. рублей. Добавим, накануне калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного KIA Sportage. У модели будет шест комплектаций.

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