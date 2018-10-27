Председатель ЗакСа Петербурга принял участие в эстафете огня универсиады 2019 года Пронес факел по площади

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в эстафете огня универсиады 2019 года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

Макаров выступил с речью перед участниками эстафеты. В частности, он пожелала удачи спортсменам на предстоящей универсиаде.

Также председатель ЗакСа пронес факел с огнем по Сенатской площади. Макаров передал факел депутату Петербурга Юрию Авдееву.

Напомним, эстафета проходит в Петербурге в субботу. Она началась в 12:00 часов на площади Сахарова. Часть центральных улиц города перекрыли. Из-за этого днем в воскресенье собрались автомобильные пробки.