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27.10.18 / 18:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Председатель ЗакСа Петербурга принял участие в эстафете огня универсиады 2019 года

Пронес факел по площади

Фото Законодательное собрание Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в эстафете огня универсиады 2019 года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

Макаров выступил с речью перед участниками эстафеты. В частности, он пожелала удачи спортсменам на предстоящей универсиаде.

Также председатель ЗакСа пронес факел с огнем по Сенатской площади. Макаров передал факел депутату Петербурга Юрию Авдееву.

Напомним, эстафета проходит в Петербурге в субботу. Она началась в 12:00 часов на площади Сахарова. Часть центральных улиц города перекрыли. Из-за этого днем в воскресенье собрались автомобильные пробки.

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