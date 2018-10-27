Беглов поручил создать пешеходные зоны вдоль Большой Невки И велосипедные дорожки

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга поручил создать пешеходные зоны вдоль Большой Невки и других частях акватории реки Невы. Соответствующее поручение он сделал в субботу во время водного объезда Петербурга.

Беглов обратил внимание на объекты, которые видно с воды. По мнению врио губернатора, маршрут по Малой Неве стал туристическим, передает «Фонтанка».

Глава города поручил провести переговоры с арендаторами и собственниками прибрежных территорий, а также с работающими там строительными компаниями. Беглов считает, что требуется облагородить набережные. В частности, убрать строительные заборы, а также создать пешеходные и велосипедные дорожки.

Добавим, в сентябре вице-губернатор города Игорь Албин попросил внести заявку на финансирование ремонта набережной Малой Невы у стадиона «Петровский». Также вице-губернатор посоветовал включить «ковш набережных» у стадиона в концепцию развития пешеходных пространств. Проектную документацию готовит ГУП «Ленгипроинжпроект». Документы должны быть готовы к концу текущего года.