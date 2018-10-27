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27.10.18 / 22:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы сообщают в соцсетях о первом снеге

Мокром

Петербуржцы выкладывают в соцсетях фото первого снега. Публикации появились в субботу.

Первый снег в Петербурге ранее спрогнозировали синоптики. Как пишет «Фонтанка», в городе прошел мокрый снег, зато, по свидетельствам очевидцев, в Ленобласти снег уже лег тонким покровом.

Ранее в субботу МЧС также попросил петербуржцев быть внимательнее на дорогах или воспользоваться общественным транспортом. Мокрый снег в Петербурге и области также прогнозируют в ночь на воскресенье.

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