Петербуржцы сообщают в соцсетях о первом снеге Мокром

Петербуржцы выкладывают в соцсетях фото первого снега. Публикации появились в субботу.

Первый снег в Петербурге ранее спрогнозировали синоптики. Как пишет «Фонтанка», в городе прошел мокрый снег, зато, по свидетельствам очевидцев, в Ленобласти снег уже лег тонким покровом.

Ранее в субботу МЧС также попросил петербуржцев быть внимательнее на дорогах или воспользоваться общественным транспортом. Мокрый снег в Петербурге и области также прогнозируют в ночь на воскресенье.