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27.10.18 / 22:15 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге дважды за день закрывали один и тот же пересадочный узел

«Пушкинская»-«Звенигородская»

Фото АБН

В Петербурге два раза за день закрывали один и тот же пересадочный узел. Об этом сообщили в «Петербургском метрополитене».

«Пушкинскую»-«Звенигородскую» закрывали утром и вечером, с 160:45 до 11:27 и с 19:55 до 20:30. Утром проверяли «Пушкинскую» и переход, вечером – «Звенигородскую» и переход. Причиной проверки стали бесхозные предметы.

В субботу в метро не закрывали на проверку ни одной станции. В пятницу – станцию «Площадь Ленина», на которой расположен Финляндский вокзал. «Площадь Ленина» проверили за семь минут.

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