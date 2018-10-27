ГУ МЧС по Петербурге сообщило о снеге в воскресенье Температура днем до +4 градусов

ГУ МЧС по Петербурге сообщило о снеге в воскресенье. Соответствующее заявление ведомство сделало в субботу.

Спасатели со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили об умеренном и мокром снеге в воскресенье. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градусов по Цельсию, днем ор +2 до +4 градусов. МЧС заявило, что ночью и утром на дорогах может быть гололедица.

Напомним, накануне МЧС предупреждало о снеге в субботу. По данным спасателей, он должен был выпасть во второй половине дня. Аналогичная погода в Ленинградской области. Там спасатели также прогнозировали снег и гололедицу.