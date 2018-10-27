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27.10.18 / 15:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Танкер-рудовоз сел на мель в Ленобласти

Пробоин нет

Танкер-рудовоз «Кузьма Минин» сел на мель в Ленинградской облатси. Об этом стало известно в субботу.

Происшествие произошло в пятницу вечером между поселком Павлово и городом Отрадное, передает «Фонтанка». На борту танкера находилось 11 человек. Судно перевозило 2,9 тыс. тонн щебня из Питкяранты в Павлово.

Буксир вывел танкер на большую воду. Пробоин в днище «Кузьмы Минина» не обнаружено, вытекания топлива нет.

Добавим, в начале октября в порту Петербурга произошел взрыв на танкере. На судне взорвался котел бункеровочного судна «Кейла». Происшествие произошло во время заправки. Пострадавших нет.

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