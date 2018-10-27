Все новости

27.10.18 / 13:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Товарооборот России и Германии за январь-август 2018 года вырос на 24% год к году

Это около $39 млрд

Товарооборот России и Германии за январь-август 2018 года вырос на 24% год к году. Об этом в стало известно в субботу из материалов к визиту президента России Владимира Путина на саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция.

Показатель текущего года вырос на $39 млрд. При этом, российско-германский товарооборот в прошлом году увеличился на 22,8%. Он составил $50 млрд. Экспорт России вырос на 35% до $22,1 млрд, а импорт увеличился на 12% до $16,9 млрд.

Кроме этого, в материалах сообщается о росте товарооборота с Турцией и Францией. Товарооборот с Францией увеличился в январе-августе 2018 года на 22,5% год к году, а с Турцией – на 30% год к году.

Добавим, четырехсторонний саммит пройдет в Стамбуле. Лидеры стран планируют обсудить восстановление Сирии. Также предполагается поднять вопрос урегулирования и взаимодействия с Западом. Встреча пройдет в субботу, 27 октября.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.