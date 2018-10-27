Товарооборот России и Германии за январь-август 2018 года вырос на 24% год к году Это около $39 млрд

Товарооборот России и Германии за январь-август 2018 года вырос на 24% год к году. Об этом в стало известно в субботу из материалов к визиту президента России Владимира Путина на саммит Россия-ФРГ-Франция-Турция.

Показатель текущего года вырос на $39 млрд. При этом, российско-германский товарооборот в прошлом году увеличился на 22,8%. Он составил $50 млрд. Экспорт России вырос на 35% до $22,1 млрд, а импорт увеличился на 12% до $16,9 млрд.

Кроме этого, в материалах сообщается о росте товарооборота с Турцией и Францией. Товарооборот с Францией увеличился в январе-августе 2018 года на 22,5% год к году, а с Турцией – на 30% год к году.

Добавим, четырехсторонний саммит пройдет в Стамбуле. Лидеры стран планируют обсудить восстановление Сирии. Также предполагается поднять вопрос урегулирования и взаимодействия с Западом. Встреча пройдет в субботу, 27 октября.