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27.10.18 / 10:35 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» построил 95% морской части «Турецкого потока»

Уложено 1775 км труб

«Газпром» построил 95% морской части газопровода «Турецкого потока». Об этом организация сообщила в пятницу.

Всего уложено 1775 км труб. Также «Газпром» завершил строительство объектов берегового примыкания на российской стороне в Анапе. В настоящий момент компания ведет пусконаладочные работы. Их планируют завершить в текущем году.

Напомним, в настоящий момент также идет работа на прибрежной части Турции. Оператор газопровода TurkStream начал работы в июле текущего года. Организация подготавливает траншеи для заглубления трубопроводы. Работы идут у поселка Кыйыкей.

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