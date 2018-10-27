В центре Петербурга в воскресенье собрались автомобильные пробки В центре Петербурга в воскресенье собрались автомобильные пробки

В центре Петербурга в воскресенье собрались автомобильные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

У площади Восстания средняя скорость движения составляет 3-7 км/ч. Также пробки на Садовой улице от Михайловского парка до Московского проспекта. Там транспорт едет со скоростью 10 км/ч.

Кроме этого, движение затруднено на проспекте Римского-Корсаково, улице Декабристов, набережной канала Грибоедова. Парализованы части Невского проспекта и Гороховой улицы у Адмиралтейства.

Напомним, часть улиц в Центре города перекрыты. В частности, Адмиралтейская набережная, Английская набережная, улицы Большая Морская, Труда и Глинки. Причина – эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Протяженность маршрута по Петербургу – 4 тыс. м.