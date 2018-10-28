На анкету Виктора Цоя о вступлении в Ленинградский рок-клуб не нашли покупателя Начальная цена лота - 1 млн рублей

Анкету лидера группы «Кино» Виктора Цоя, которую музыкант лично заполнил для вступления в Ленинградский рок-клуб, не смогли продать на аукционе. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукционного дома «Литфонд», организовавшего торги.

Согласно описанию лота, анкета – карточка 25×14,5 см, датированная 8 октября 1985 года. В ней Виктор Цой указал личные данные, любимые зарубежные и советские рок-группы, информацию о владении музыкальными инструментами, образовании и группах, в которых играет. Начальная цена лота составила 1 млн рублей.

Добавим, летом прошлого года на торгах «Литфонда» продали рисунок фломастером «Без названия (Битва)» Виктора Цоя. Лот ушел за 250 тыс. рублей. Набросок был сделан в 1987 году. Специалисты оценивали его в 250-270 тыс. рублей.