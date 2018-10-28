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28.10.18 / 19:26 Новости / Политика / Россия и мир

В Грузии завершилось голосование на президентских выборах

На 17:00 проголосовали 1,3 млн человек

Коллаж АБН

В Грузии завершилось голосование на выборах президента страны. Голосование шло с 08:00 до 20:00 в воскресенье (07:00 и 19:00 по московскому времени соответственно).

По данным ЦИК Грузии, на 17:00 (16:00 по московскому времени) в голосовании приняли участие около 1,337 млн человек, передает ТАСС. Это 38,16% от общего количества избирателей.

Как уточняет агентство, главными претендентами на победу считаются независимый кандидат 66-летняя Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта», а также кандидат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и 10 партий-союзниц ЕНД 60-летний Григол Вашадзе. Среди вероятных претендентов на президентское кресло издание также называет экс-спикера парламента Грузии (2008-2012) 46-летнего Давида Бакрадзе, которого выдвинула партия «Европейская Грузия».

Добавим, для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Порог явки не установлен.

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