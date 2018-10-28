Питомцы «Фонда друзей балтийской нерпы» встретили первый снег под Петербургом — фото На фотографиях узнали Крошика

Питомцы центра «Фонд друзей балтийской нерпы» встретили первый снег под Петербургом. Фонд опубликовал фотографии одного из них в воскресенье.

Пользователи узнали в нерпе Крошика, постоянного жителя центра. В комментариях к записи они отмечают, что нерп отрастил к зиме «шикарные усы».





Добавим, «Фонд друзей балтийской нерпы» занимается сохранением редких видов морских млекопитающих Балтийского региона. Фонд был создан в 2014 году. Этим летом организация получила президентский грант. Сообщалось, что средства планируют потратить на изучение пространственного распределения ладожской кольчатой нерпы.