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28.10.18 / 18:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Питомцы «Фонда друзей балтийской нерпы» встретили первый снег под Петербургом — фото

На фотографиях узнали Крошика

Фото «Фонд друзей балтийской нерпы»

Питомцы центра «Фонд друзей балтийской нерпы» встретили первый снег под Петербургом. Фонд опубликовал фотографии одного из них в воскресенье.

Пользователи узнали в нерпе Крошика, постоянного жителя центра. В комментариях к записи они отмечают, что нерп отрастил к зиме «шикарные усы».


Добавим, «Фонд друзей балтийской нерпы» занимается сохранением редких видов морских млекопитающих Балтийского региона. Фонд был создан в 2014 году. Этим летом организация получила президентский грант. Сообщалось, что средства планируют потратить на изучение пространственного распределения ладожской кольчатой нерпы.

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