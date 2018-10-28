В Петербурге закрыли станцию метро «Проспект Просвещения» Опять из-за «бесхоза»

В Петербурге закрыли на проверку одну из станций «синей» ветки метрополитена — «Проспект Просвещения». Это произошло в воскресенье.

Станция стала недоступна для пассажиров в 15:40 по московскому времени, уточняют в пресс-службе подземки. Причина проверки – бесхозный предмет.

Обновление: В 16:45 станция открыта.

Добавим, станции петербургского метро регулярно закрывают на проверки из-за забытых без присмотра вещей. Проверки могут занимать от нескольких минут до более часа. Так, накануне дважды закрывали пересадочный узел «Пушкинская» — «Звенигородская». Для горожан утром была недоступна первая, а вечером – вторая станция, а также переходы.