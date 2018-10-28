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28.10.18 / 16:15 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрыли станцию метро «Проспект Просвещения»

Опять из-за «бесхоза»

Фото АБН

В Петербурге закрыли на проверку одну из станций «синей» ветки метрополитена — «Проспект Просвещения». Это произошло в воскресенье.

Станция стала недоступна для пассажиров в 15:40 по московскому времени, уточняют в пресс-службе подземки. Причина проверки – бесхозный предмет.

Обновление: В 16:45 станция открыта.

Добавим, станции петербургского метро регулярно закрывают на проверки из-за забытых без присмотра вещей. Проверки могут занимать от нескольких минут до более часа. Так, накануне дважды закрывали пересадочный узел «Пушкинская» — «Звенигородская». Для горожан утром была недоступна первая, а вечером – вторая станция, а также переходы.

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