В Петербурге проходит митинг против застройки в устье реки Смоленки на В.О. На начало акции – 300 человек

В Петербурге начался митинг против застройки зеленой зоны в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Акция проходит в воскресенье.

К началу митинга собралось около 300 петербуржцев, передает «ЗакС.ру». В частности, на мероприятие пришли депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский. Один из организаторов Нэлли Вавилина заявила, что ждет на митинге врио губернатора города Александра Беглова, уточняет издание.

Напомним, петербуржцы выступают против строительства двух апарт-отелей на Смоленке. Они считают, что на этом месте лучше было бы создать парк, поскольку зеленых зон на Васильевском острове и так мало. Предыдущий митинг в защиту парка на Смоленке прошел в конце сентября. По оценкам организаторов, он собрал несколько сотен человек. В октябре активисты также продолжили акции.