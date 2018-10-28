На колокольню Анненкирхе в Петербурге вернули крест Средства на него собрали с помощью краундфандинга

На колокольню лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице в Петербурге установили крест. Сообщение об этом размещено накануне на официальной странице Анненкирхе в социальной сети «ВКонтакте».

Установку приурочили к Дню рождения Анненкирхе – 239 лет со дня освящения храма. Средства на установку креста собирали с помощью краундфандинга.

На странице церкви в соцсети уточняется в воскресенье, что навершие купола пока не доделано, а работы продолжатся еще несколько дней. Продолжается и сбор средств на завершение работ – всего необходимо около 440 тыс. рублей, почти 90% из которых уже собрали.

Добавим, церковь Святой Анны была освящена в 1779 году. В 1930-х годах храм был переоборудован под кинотеатр, а в 1990-х в нем открылся рок-клуб. В настоящее время в церкви открыт приход, проводятся фестивали, концерты и выставки.