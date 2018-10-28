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28.10.18 / 14:28 Новости / Петербург и Ленобласть

На колокольню Анненкирхе в Петербурге вернули крест

Средства на него собрали с помощью краундфандинга

Фото «Анненкирхе: Лютеранская Церковь Святой Анны»

На колокольню лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице в Петербурге установили крест. Сообщение об этом размещено накануне на официальной странице Анненкирхе в социальной сети «ВКонтакте».

Установку приурочили к Дню рождения Анненкирхе – 239 лет со дня освящения храма. Средства на установку креста собирали с помощью краундфандинга.

На странице церкви в соцсети уточняется в воскресенье, что навершие купола пока не доделано, а работы продолжатся еще несколько дней. Продолжается и сбор средств на завершение работ – всего необходимо около 440 тыс. рублей, почти 90% из которых уже собрали.

Добавим, церковь Святой Анны была освящена в 1779 году. В 1930-х годах храм был переоборудован под кинотеатр, а в 1990-х в нем открылся рок-клуб. В настоящее время в церкви открыт приход, проводятся фестивали, концерты и выставки.

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