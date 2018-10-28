Более 1 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками За границу не может выехать каждый третий должник

Порядка 1,3 млн россиян не могут выехать за пределы России из-за долгов по кредитам перед банками. Об этом в воскресенье рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ.

Как уточнили в ведомстве, невыездным стал каждый третий должник, передает ТАСС. При этом по каждому второму производству (46%) обращено взыскание на доходы должников, по каждому 17-му — наложен арест на имущество.

Добавим, по данным ФССП на 1 сентября, приставы взыскали с россиян около 4,5 млн долгов перед кредитными организациями. Общая сумма взысканий составила 1,7 трлн рублей. До этого в службе сообщали, что на начало сентября невыездными были 2,8 млн должников различных категорий (в том числе должники по алиментам и штрафам). Больше всего таких постановлений было вынесено в Краснодарском крае, Москве и Башкирии. Всего же благодаря ограничению выезда из России с должников различных категорий в этом году взыскали почти 45 млрд рублей.