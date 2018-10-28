ГУ МЧС предупредило петербуржцев о мокром снеге и ветре в воскресенье Будет прохладно

В воскресенье в Петербурге днем местами пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 6-11 м/с. Об этом накануне предупредили в ГУ МЧС по городу.

По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха днем составит от 2 до 4 градусов тепла. Утром на дорогах будет скользко, предупреждают синоптики.

Добавим, в Ленинградской области также местами пройдет кратковременный снег. Столбик термометра будет колебаться от -1 до +4 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, северный умеренный, добавили специалисты.