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28.10.18 / 18:59 Новости / Россия и мир

В лотерее Powerball в США разыграли джекпот в $687,8 млн

Оказались два победителя

В лотерее Powerball, которая прошла в субботу в США, разыграли джекпот в размере ​порядка $687,8 млн. Об этом в воскресенье сообщает CNN.

Телеканал уточняет, что в лотерее оказалось два победителя, которые поделят выигрыш между собой. Отметим, первоначально сумма выигрыша должна была составить $750 млн, однако она была скорректирована на основе фактических продаж билетов.

Добавим, в начале 2016 года в лотерее Powerball состоялся розыгрыш с джекпотом в $1,6 млрд. Сообщалось, что победителем стал обладатель билета, проданного в Калифорнии. Шансы выиграть составляли 1 к 292 млн, передавали СМИ.

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