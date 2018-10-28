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28.10.18 / 12:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Прокуратура Петербурга взяла на контроль расследование ДТП на ЗСД с восьмью погибшими

Авария произошла накануне

Фото АБН

Прокуратура Выборгского района Петербурга взяла на контроль расследование дела о дорожно-транспортном происшествии на Западном скоростном диаметре, в результате которого погибли восемь человек. Об этом в воскресенье сообщили в ведомстве.

Дело возбудило ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ведомстве уточнили, что на место происшествия выезжал прокурор Выборгского района. В свою очередь полиция опубликовала список погибших.

Добавим, массовая авария на ЗСД произошла накануне. По данным ГУ МВД, на 36 км трассы столкнулись два грузовика, после чего один из них выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. Микроавтобус загорелся, водитель и семеро пассажиров погибли. Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

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