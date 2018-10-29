Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы Ограничение будет действовать с 5 ноября

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» совершать рейсы по международным направлениям. Об этом в федеральном агентстве сообщили в понедельник.

Ограничение будет действовать с 5 ноября. Причиной стали выявленные во время проверок нарушения. В их числе – недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания. Перевозчик не устранил нарушения в оговоренный срок.

Напомним, летом компания «Якутия» стала лидером по задержкам рейсов. Причиной, в частности, был внеплановых ремонт двигателей трех из пяти SSJ 100. А в октябре самолет SSJ 100 при приземлении в Якутске проехал место поворота и выкатился на взлетно-посадочную полосу. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувному трапу. После этого случая в авиакомпании начались кадровые перестановки.