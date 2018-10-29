Накануне в Петербурге произошел сбой в движении электричек из-за упавшего на поезд дерева На станции Новая Деревня

Накануне на станции Новая Деревня Октябрьской железной дороги из-за сильного ветра на электричку №6035 сообщением Петербург – Белоостров упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным специалистов, авария произошла около 19:05 по московскому времени. В результате, задержка поездов составила полчаса.

Добавим, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении идею округлять стоимость проезда в электричках. Предполагается, что эта мера упростит расчеты. Согласно документу, округлять цены будут до 50 копеек в меньшую сторону, от 50 копеек и выше — в большую сторону.