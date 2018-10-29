Все новости

29.10.18 / 08:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Накануне в Петербурге произошел сбой в движении электричек из-за упавшего на поезд дерева

На станции Новая Деревня

Фото АБН

Накануне на станции Новая Деревня Октябрьской железной дороги из-за сильного ветра на электричку №6035 сообщением Петербург – Белоостров упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным специалистов, авария произошла около 19:05 по московскому времени. В результате, задержка поездов составила полчаса.

Добавим, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении идею округлять стоимость проезда в электричках. Предполагается, что эта мера упростит расчеты. Согласно документу, округлять цены будут до 50 копеек в меньшую сторону, от 50 копеек и выше — в большую сторону.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.