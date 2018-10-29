В Петербурге арестовали водителя участвовавшего в ДТП в 8 погибшими грузовика Ему предъявили обвинение, он частично признал вину

В Петербурге арестовали водителя грузовика Scania, который спровоцировал ДТП на ЗСД, в результате которого погибли восемь человек. ОБ этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов.

Водителя Ромуальдаса Ряпшаса арестовали на два месяца. По данным следствия, он, управляя технически исправным грузовиком, в условиях светлого времени суток и сухого дорожного покрытия не справился с контролем при скорости 80 км/час и столкнулся с грузовиком, который следовал впереди. В результате тот выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус. Ряпшасу предъявили обвинение. Вину он признал частично.

Напомним, авария произошла в субботу, 27 октября. В результате столкновения с грузовиком микроавтобус загорелся. Водитель и семеро находившихся в салоне пассажиров погибли.