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29.10.18 / 13:55 Новости / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра до 16 м/с в ближайшие часы

Просит быть внимательными

Фото АБН

С 15:00-18:00 понедельника в Петербурге ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 16 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

В ведомстве просят горожан убрать хозяйственные вещи с улицы и закрыть окна. Кроме того, спасатели рекомендуют припарковать автомобиль вдали от деревьев и шатких конструкций либо убрать его в гараж. В целом петербуржцам стоит быть внимательными и обходить деревья, рекламные щиты и другие объекты, которые могут быть снесены ветром.

Добавим, по прогнозу синоптиков, в понедельник в Петербурге дождей или снега не будет. Температура воздуха при этом днем составит от 0 до +2 градусов. В ночь на вторник же возможны заморозки до -4, в связи с чем на дорогах будет скользко.

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