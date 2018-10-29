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29.10.18 / 08:57 Новости / Россия и мир / Экономика

IBM покупает разработчика облачного ПО Red Hat за $34 млрд

Сделку рассчитывают закрыть в конце 2019 года

Американская корпорация IBM договорилась о покупке разработчика программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat. Об этом сообщили в IBM.

Согласно достигнутым договоренностям, IBM купит все выпущенные и находящиеся в обороте обыкновенные акции Red Hat по цене $190 за ценную бумагу наличными. Таким образом, сумма сделки составит порядка $34 млрд.

Отмечается, что сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Теперь ее должны согласовать акционеры Red Hat, а также регуляторы. Как ожидается, сделку закроют во второй половине 2019 года. После этого Red Hat станет самостоятельным подразделением IBM — Hybrid Cloud.

Добавим, Red Hat специализируется на развитии операционных систем на базе Linux — Fedora и Red Hat Enterprise Linux. Кроме того, компания распространяет собственные облачные технологии. Как отмечают в IBM, сделка позволит сделать корпорацию «поставщиком гибридных облачных технологий №1 в мире».

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