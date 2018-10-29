Использованию псилоцибина для лечения депрессии присвоили статус «прорывной терапии» в США Пока в Америке псилоцибин входит в список запрещенных наркотических веществ

Управление министерства здравоохранения США присвоило использованию псилоцибина, содержащегося в галлюциногенных грибах, статус «прорывной терапии» в лечении депрессии. Это следует из сообщения исследовательской организации Compass Pathways.

Организация получила разрешение комиссии FDA на использование псилоцибина в клинических исследованиях. Компания также подала заявку на присвоение использованию вещества статуса «прорывной» терапии. Он означает легализацию использования псилоцибина в дальнейших исследованиях терапии психических расстройств.

В настоящее время псилоцибин входит в список запрещенных наркотических веществ в США, однако статус может быть пересмотрен в случае доказательства его эффективности при лечении депрессии. Ранее уже проводились исследования, которые показывали положительное влияние этого вещества на активность мозга больных депрессией, особенно резистентной. Изучение его психотерапевтического использования было популярно еще в 1960-х годах. В настоящее время особенности потенциальной псилоцибиновой терапии изучает компания Compass Pathways.

Добавим, в 2016 году в США также разрешили крупномасштабные клинические исследования психоактивного вещества МДМА. Позже МДМА-терапии также присвоили «прорывной» статус. Одной из областей экспериментального применения вещества стало ПТСР – тяжелое посттравматическое состояние. Исследования показали, что сеансы с использованием МДМА могут привести к уменьшению симптомов ПТСР более чем на 50%.