Сбербанк, Меркель и бензин. Итоги понедельника

ВТБ подал иск Дерипаске из-за долга в £103 млн, база данных сотрудников Сбербанка попала в открытый доступ, а Медведев допустил введение запретительных пошлин на нефть из-за роста цен на бензин. Тем временем Ангела Меркель планирует покинуть пост канцлера после 2021 года, а «Газпром» и РЖД хотят построить самую северную железную дорогу в России.

ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с требованием взыскать £103 млн с подконтрольной Олегу Дерипаске компании «Базовый элемент». Речь идет о невыплаченных кредитах двум российским строительным компаниям, по которым компания Дерипаски предоставила гарантию.

База данных сотрудников Сбербанка попала в открытый доступ. База весит порядка 47 Мб и содержит более 420 тыс. записей с именами сотрудников, их логинами для входа в админку, которые в большинстве случаев совпадают с почтовыми адресами.

Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин. Он поручил Минэнерго РФ в течение двух дней провести консультации с нефтяниками.

Ангела Меркель планирует доработать в качестве канцлера ФРГ до 2021 года, то есть до конца срока полномочий. Этот срок станет последним для Меркель – «Я вообще больше не буду занимать должностей в политике», заявила она.

Правительство обсуждает возможность перезапуска строительства самой северной в России железной дороги к порту Сабетта. Проект реализуют по концессии с «Газпромом» и РЖД, также переговоры ведутся с «Новатэком».