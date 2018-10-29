Сбербанк, Меркель и бензин. Итоги понедельника

ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с требованием взыскать £103 млн с подконтрольной Олегу Дерипаске компании «Базовый элемент». Речь идет о невыплаченных кредитах двум российским строительным компаниям, по которым компания Дерипаски предоставила гарантию.
База данных сотрудников Сбербанка попала в открытый доступ. База весит порядка 47 Мб и содержит более 420 тыс. записей с именами сотрудников, их логинами для входа в админку, которые в большинстве случаев совпадают с почтовыми адресами.
Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин. Он поручил Минэнерго РФ в течение двух дней провести консультации с нефтяниками.
Ангела Меркель планирует доработать в качестве канцлера ФРГ до 2021 года, то есть до конца срока полномочий. Этот срок станет последним для Меркель – «Я вообще больше не буду занимать должностей в политике», заявила она.
Правительство обсуждает возможность перезапуска строительства самой северной в России железной дороги к порту Сабетта. Проект реализуют по концессии с «Газпромом» и РЖД, также переговоры ведутся с «Новатэком».
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