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29.10.18 / 08:26 Новости / Россия и мир

В море обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737 — Reuters

На борту находились 189 человек

Крым обеспечен

Фото АБН

Предположительно, обломки пассажирского Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение после вылета из Джакарты, Индонезия, обнаружены в Яванском море. Об этом в понедельник передает Reuters.

По данным агентства, самолет перестал выходить на связь спустя 13 минут после взлета. Как уточняет Reuters, на борту, по предварительной информации, находилось 189 человек. В настоящий момент неизвестно, есть ли выжившие.

Добавим, Boeing 737 пропал с радаров в ночь на понедельник. Он выполнял рейс JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг. О самолете, который теряет высоту и падает в море, также сообщили очевидцы.

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