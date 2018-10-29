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29.10.18 / 17:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Метрострой» не выполнил план по строительству Фрунзенского радиуса

Организация освоила 167,3 млн из 453,3 млн рублей к сентябрю

«Метрострой» исполнил план по строительству новых станций Фрунзенского радиуса в текущем году только на 22,4%. Об этом в понедельник сообщили в КРТИ.

К сентябрю организация должна была освоить 453,3 млн рублей, но было израсходовано лишь 167,3 млн рублей, передает «Фонтанка». А перечисленный компании аванс в 1,89 млрд рублей отработан только на 30 млн рублей.

В «Метрострое» прокомментировали информацию:  «Участок Фрунзенского радиуса уже более года находится практически в одной и той же готовности. В свое время, понимая, что степень выполненных работ достаточно высокая, мы предлагали даже ввести в строй три станции этой линии на год раньше – в конце 2017 года. Но все уперлось в деньги. Заказчик вправе требовать своевременного выполнения работ только при условии предоставления возможности работать. Сейчас же получается, что многие участки вынуждены простаивать в виду отсутствия материалов и оборудования»

Отметим, ранее контракт на строительство трех новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» продлили до 31 мая 2019 года. А до этого в Смольном сообщали, что станции должны быть сданы до конца текущего года.

 

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