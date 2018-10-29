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29.10.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в плюсе

Индекс МосБиржи- 2 317,06, РТС - 1 112,61

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги  на Московской бирже в понедельник закрылись в зеленой зоне. Индекс МосБиржи увеличился на 1,04% и составил 2 317,06 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,30% до 1 112,61 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что зарубежные рынки открылись в хорошем настроении, что создает неплохую основу для завтрашних торгов. Индекс МосБиржи финиширует в понедельник около 2313 пунктов, сессия вторника может начаться в диапазоне 2300-2320 пунктов. Однако локальный нисходящий тренд не завершен. Индекс РТС закрывает понедельник около 1111 пунктов. По прогнозам «Альпари-брокер», завтрашняя сессия с большой долей вероятности состоится около 1105-1115 пунктов. Как бы ни хотелось верить в сегодняшний искрометный позитив на площадке, остаются сомнения в том, что этот рост устойчив.

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