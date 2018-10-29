В Петербурге утилизировали 3,5 тонны опасных отходов за неделю Специалисты выезжали на утилизацию 33 раза

За прошедшую неделю в Петербурге утилизировали более 3,5 тонн опасных отходов. Об этом в понедельник сообщает комитет по природопользованию.

Специалисты выезжали на утилизацию 33 раза. В частности, из школы №430 вывезли ампулу с бромом, а на территории ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева ликвидировали разлив ртути. ГУП «Экострой» выезжало по восьми адресам, где были разбиты термометры. С акватории канала Грибоедова собрано 50 кг нефтеводяной смеси.

Напомним, ранее в Петербурге госпитализировали семь отравившихся ртутью школьников. О ни нашли ртуть на площадке около школы. «Экострой» позже собрал там 70 кг ртути. В СК по городу передали уголовное дело по отравлению детей ртутью.