Все новости

29.10.18 / 19:25 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге утилизировали 3,5 тонны опасных отходов за неделю

Специалисты выезжали на утилизацию 33 раза

За прошедшую неделю в Петербурге утилизировали более 3,5 тонн опасных отходов. Об этом в понедельник сообщает комитет по природопользованию.

Специалисты выезжали на утилизацию 33 раза. В частности, из школы №430 вывезли ампулу с бромом, а на территории ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева ликвидировали разлив ртути. ГУП «Экострой» выезжало по восьми адресам, где были разбиты термометры. С акватории канала Грибоедова собрано 50 кг нефтеводяной смеси.

Напомним, ранее в Петербурге госпитализировали семь отравившихся ртутью школьников. О ни нашли ртуть на площадке около школы. «Экострой» позже собрал там 70 кг ртути. В СК по городу передали уголовное дело по отравлению детей ртутью.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,163 seconds.