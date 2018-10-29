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29.10.18 / 19:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Парк «Малиновка» в Петербурге не будет включен в перечень ЗНОП

Депутаты от «Единой России» продолжают настаивать на том, чтобы в парке построили храм

Парк «Малиновка» в Петербурге не будет включен в перечень зеленых насаждений общего пользования. Об этом в понедельник сообщил депутат Борис Вишневский в соцсетях.

По его словам, соответствующие поправки в закон о ЗНОП лоббируют представители партии «Единая Россия». Он добавил, что депутаты продолжают настаивать на том, чтобы в парке построили храм. При этом для его строительства уже найдено другое место.

Напомним, о предложении построить храм святых Жен-Мироносиц в парке «Малиновка» стало известно пять лет назад. Местные жители и градозащитники выступили против этой инициативы, так как строительство значительно сократит площадь зеленых насаждений на территории парка. При этом в парке уже есть храм Покрова Божьей Матери.

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