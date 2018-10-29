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29.10.18 / 08:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

СКА и ЦСКА сыграют на стадионе на Крестовском под закрытой крышей

Матч запланирован на 22 декабря

Хоккейные клубы СКА (Петербург) и ЦСКА (Москва) сыграют на стадионе на Крестовском острове плод закрытой крышей. Об этом накануне сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ротенберг отметил, что закрыть крышу хотят, чтобы обезопасить мероприятие от погодных неожиданностей, передает его слова ТАСС. В настоящий момент Федерация дорабатывает технические моменты по матчу. В течение двух недель билеты должны поступить в продажу. В ФХР рассчитывают на рекордные продажи – до 70 тыс. билетов.

Отметим, сам матч запланирован на 22 декабря в рамках проведения матчей на открытом воздухе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, 16 декабря также на стадионе на Крестовском проведут матч Кубка Первого канала. Разрешения «Зенита» и «Газпрома» на игру на стадионе уже получены, сообщали в октябре в СКА.

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