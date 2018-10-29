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29.10.18 / 18:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Господдержку российского виноделия увеличат в два раза

В министерстве рассматривают ограничение импорта вин как меру поддержки отрасли

Фото: polzovred.ru

Господдержка виноделия в России увеличится в два раза в 2019 году. Об этом в понедельник сообщила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Размер господдержки вырастет до 3 млрд рублей, передает ТАСС. При этом в текущем году она составляла 1,4 млрд рублей. По словам Лут, в настоящее время валовый сбор винограда в России составляет 460 тыс. тонн. В министерстве ожидают рост урожая до 540 тыс. тонн по итогам 2018 года. Также она отметила, что в министерстве рассматривают ограничение импорта вин как меру поддержки отрасли.

Напомним, ранее Союз виноделов России спрогнозировал рост производства игристого вина в 2018 году. Сообщалось, что по итогам 2018 года производство вина в России может составить около 32 млн декалитров, что соответствует уровню прошлого года, а выпуск игристого вина – 13 млн декалитров, увеличившись на 2% год к году.

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