«Яндекс» повысил прогноз по росту выручки в 2018 году До 35-38%

«Яндекс» повысил прогноз по росту в 2018 году до 35-38% с 30-35%, без учета сервиса «Яндекс.Маркет». Об этом компания сообщила в понедельник.

Отметим, «Яндекс» уже пересматривал свой прогноз в этом году. В начале года рост выручки ожидался на уровне 25-30%, в апреле прогноз был повышен до 28-32%, а в июле — до 30-35%.

По итогам III квартала этого года консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 44% — до 32,6 млрд рублей, сообщили в компании. Скорректированная EBITDA достигла 10,7 млрд рублей (+96%), а рентабельность по EBITDA составила 32,9%. При этом скорректированная чистая прибыль «Яндекса» составила порядка 6 млрд рублей. Год к году показатель вырос на 167%.